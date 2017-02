Bandypuls utser Veckans lag: "De andra får ursäkta – han var odiskutabel konung"

MÅLVAKT

Joel Othén, Sandviken (1)

Det allra mesta talar för att Joel Othén ska ta över som nummer ett i svensk bandy efter Andreas Bergwall – nu möts de på varsin sida i kvartsfinalen. Sandvikenmålvakten missade VM på grund av skada, men ser ut att ha toppat formen i återkomsten. Magnifik i buren i den första kvarten, trots att Sandviken till slut förlorade efter VSK:s förlängningsavgörande. Stabil i returen, när SAIK kvitterade till 1–1. Målvakt i den yttersta världseliten är han, Joel Othén.

LÄS MER: Othén: "Inte det man drömmer om" (Plus)

FÖRSVAR

Jonas Nygren, Broberg (3)

Han var väl inte superbra i den första kvartsfinalen mot Edsbyn, Jonas Nygren. Det var han däremot i den andra, när Söderhamnslaget kvitterade i matchserien. Drev Brobergs spel hemma på Hällåsen, och fick kröna en fin dag med att DUNDRA in segermålet på hörna.

LÄS MER: Nygrens hörnmål frälste Broberg (Plus)

Robert Rimgård, Hammarby (3)

Att skjuta hem poäng på Sävstaås är en av Robert Rimgårds specialgrenar. Bajenförsvararen smällde in segermålet på hörna i det första mötet. I det andra, hemma på Zinken när Hammarby torskade, utgick han skadad. En del i denna utnämning är hur mycket det syntes när han var borta. Nästan övertydligt.

Linus Pettersson, Sandviken (3)

Försvarsspelaren som ALLTID höjer sig ett antal procent när det börjar bli på riktigt. Ansvarstagande, tuff trots sin relativa litenhet och rejäl i situationerna. Särskilt bra var Linus Pettersson i det första kvartsfinalmötet med VSK. Det är i slutspelet man begriper att han är en landslagsspelare sedan flera år tillbaka.

Anders Spinnars, Bollnäs (2)

Det landslagsmeriterade före detta Rysslandsproffset visar oerhört hög kvalitet i slutspelet – med hela sin uppenbarelse. Modig och rejäl, drar sig inte för att sticka iväg offensivt när möjlighet ges. Skjuta så det smäller kan han också. Anders Spinnars värde för Bollnäs ska på intet sätt underskattas.

LÄS MER: Spinnars om konsten att stänga matcher (Plus)

Christoffer Norin, Villa Lidköping (1)

Återvändaren inledde säsongen som avlastare i offensiven för Villa. Det visade sig inte vara hållbart på sikt, för nu är Christoffer Norin cementerad som vänsterhalv hos guldfavoriten – och han gör det fantastiskt bra. Har växt något oerhört och tar allt större plats i Villa sedan han kom hem från Kalix. Har visserligen inte gjort några poäng över två fajter mot Vänersborg, men de lär väl trilla in de med på sikt.

MITTFÄLT

Johan Esplund, Villa Lidköping (3)

Landet Sveriges bästa centrala mittfält i sporten bandy. Det har Villa Lidköping i Johan Esplund och Jesper Eriksson. I den första krossen av Vänersborg var det Eriksson som dominerade fullständigt i den första avgörande halvleken. I det andra mötet var det Esplund som gjorde som han ville. Drev laget och styrde och ställde i sina nya skridskor. Slog in 3–0-målet på volley efter Daniel Anderssons hörna i ruset.

LÄS MER: Esplund glänste i nya skridskor (Plus)

Daniel Mossberg, Sandviken (3)

Det syntes redan i det första kvartsfinalmötet mellan VSK och SAIK att Daniel Mossberg är lika sugen på slutspel som han var på att vinna sitt sista VM-guld. I den andra matchen får alla andra spelare ursäkta och vackert stiga åt sidan, för då var Daniel Mossberg odiskutabel konung. Inte bara för de tre målen han gjorde, utan på det stora hela. Mjuk som en katt i skridskoåkning, ålderdomen till trots. "Mossan" tänker inte ge sig förrän han har tagit SAIK långt.

LÄS MER: Bråk i spelartunneln efter andra kvarten (Plus)

ANFALL

Daniel Andersson, Villa Lidköping (4)

Här har vi slutspelets poängkung efter två spelade matcher. Daniel Andersson gjorde tre poäng bara i den första halvleken i den första matchen mot Vänersborg, och nu står han där överst på listan med sju totalt – fyra mål och tre assist. Får han agera hyfsat ostörd, och inte i samma yta som Johan Esplund, där ute till vänster så är Daniel Andersson lekfullt supervass.

LÄS MER: Anderssons storslagna halvlek: "Det var lite godis" (Plus)

Patrik Nilsson, Bollnäs (4)

Kungar hit och kungar dit – på sin förra hemmaarena Zinken så var det Patrik Nilsson som var regent. Det är bara att akta sig när jätten skjuter, är man i vägen då så blir det sjukan. Det lutar åt att Patrik Nilsson kommer göra mål i samtliga slutspelsmatcher han deltar i den här säsongen. Det har sagts och det har skrivits förr; även om man har svetsglasögon på sig ser man vad han betyder för Bollnäs och ger laget för ytterligare dimension.

LÄS MER: Nilsson skrämde bort Zinkenspöket (Plus)

Simon Jansson, Västerås (2)

Ser ni hur stort ansvar han tar i VSK? I den defensiva och låsta första kvarten mot SAIK gav han aldrig upp utan fortsatte att driva och utmana. Väldigt rättvist att det var just Jansson som gick avgöra i förlängningen, efter att Jacob Bucht tagit in bollen i straffområdet åt honom. I det andra mötet, där VSK till slut fick ge sig, berövades han på en hörna – men satte innan det kvitteringen med stor vilja efter just en sådan.

Bonusinfo om Simon Jansson: en hedersman som alltid är villig att kommentera saker och ting, oavsett hur det har gått för laget. Social och öppen i en annars ganska inbunden grupp spelare.

LÄS MER: Jansson: "Det får inte hända i ett slutspel" (Plus)

VECKANS TRÄNARE

Johan Sixtensson, Villa Lidköping (3)

SE ÄVEN: TV – Villatränaren efter nya storsegern (Plus)

Det finns nog medlemmar i bandy-familjen som mår avsevärt sämre än Villatränaren Johan Sixtensson. Hans lag har manövrerat ut värsta rivalen Vänersborg (ett lag i kris) fullständigt i de två första kvartsfinalerna. Sixtensson förfogar alltjämt över landets bästa bandylag, ett lag som just i detta nu är storfavorit till att roffa åt sig SM-bucklan på Tele2 Arena om några veckor.

