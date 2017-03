Bandypuls utser Veckans lag: "Han hade slagit bandy-Sverige med häpnad redan innan finalen"

MÅLVAKT

Anders Svensson, Edsbyn (3)

Här står ju valet faktiskt bara mellan två spelare – Bollnäs Patrik Aihonen och Edsbyns Anders "Sverre" Svensson. Den förstnämnde gjorde en liten tavla i början av matchen – Svensson släppte bara in ett mål i SM-finalen. Så till syvende och sist ett ganska enkelt val.

Han är något av TV-räddningarnas konung, Anders Svensson. Gjorde ett par-tre riktigt avancerade räddningar i SM-finalen och är en av de guldhjältarna som sticker ut mest. Minns ni när han klistrade bollen med en hand uppe vid krysset? Tog verkligen det han skulle och släppte knappt någon retur alls. Hade lite otur med skymning på Bollnäs 1–1-mål.

FÖRSVAR

Per Hellmyrs, Bollnäs (6)

Trots guldmissen kan Per Hellmyrs i alla fall se tillbaka på att han varit en av bandyslutspelets absoluta MVP. I finalen var han åter bäst i sitt lag, och fortsatte visa sin storform.

Jens Wiik, Bollnäs (2)

Ett mål hade han gjort på hela säsongen, Bollnäs doldisförsvarare som har landslagspotential i framtiden. Wiiks andra mål – ja, det kom passande nog i finalen mot Edsbyn. Han vevade lite på chans efter en hörna, och fick se bollen smita in.

Joakim Svensk, Edsbyn (3)

Åkte ut på Tele2 Arena och var så påställd att det lyste ut genom gallret. Gav inte Bollnässpelarna en lugn stund, vad de än försökte med så kom gallerhjälmen farande. En liten rolig incident från den första halvleken i finalen var när Bollnäs Christian Mickelsson höll Jocke Svensk i gallret – och Svensk svarade med att hålla tillbaka i Mickelssons hjälmspänne. De två var till slut tvungna att skratta åt det hela.

Jocke Svensk är inte bara tuff, retsam och elak – han är också svensk bandys kanske mest spelskickliga försvarsspelare. Komplett, med andra ord, och potentiell landslagsspelare under de kommande tio åren. I säsongens sista Veckans lag petar han bort självaste Andreas Westh som libero...

Andreas Westh, Bollnäs (6)

Det är så förtvivlat svårt för Mr Captain att vinna det där sabla SM-guldet. Nu tvingas väl Andreas Westh spela bandy även när han är 40 år – det vill säga även nästa säsong. Rent allmänt måste man nog säga att han har motbevisat en del kritiker även i år, för Westh har varit riktigt bra genom grundserien, slutspelet och även i SM-finalen. Still going strong, någon? Andreas Westh har varit given som libero de gånger han tagits ut i Veckans lag den här säsongen. Men här får han faktiskt flytta ut som back, då han överglänstes i finalen av Edsbyns Joakim Svensk.

Hans Andersson, Edsbyn (6)

Riktigt, riktigt bra i fjol – men utan både VM-guld och SM-guld då. Lika bra har Hans Andersson varit den här säsongen. Som han bär sitt lag och tar ansvar – och 2017 blev det dubbel guldutdelning för "Hasse". Behärskar både att slå helt sjuka långpass och att sätta upp för lagkamrater i ett tidigt skede. Assistpoängen till 1–0-målet, där han droppade in Tuomas Määttä vid mittlinjen, är nog en av de enklare i Anderssons bandyliv. Men de ska ju göras de också.

MITTFÄLT

Oscar Jonsson, Edsbyn (2)

Få är väl värda ett SM-guld mer än Oscar Jonsson. Efter fyra sorger och lika många besvär fick han äntligen stå där med bucklan i handen. Snart 40-årige Oscar Jonsson har förlängt sin elitkarriär på ett imponerande sätt. I finalen på Tele2 såg han faktiskt rappare ut än vanligt, om man får säga så. Hade oväntat mycket boll och ville dra igång spelet. Inte långt borta från att näta efter en patenterad vaggande soloåkning.

Martin Frid, Edsbyn (2)

Det fanns nog bara en spelare på den här finalisen som kunde göra det Martin Frid gjorde. Han ÄLGADE ifatt en frispelad Patrik Nilsson, offrade sin egna fortsatta medverkan med att greppa tag i Bollnäsanfallaren. Får man kalla det "taktisk utvisning" så gör jag det här. På väg till omklädningsrummet för nervös väntan såg Martin Frid sitt Edsbyn avgöra matchen och ta hand om SM-guldet.

Tuomas Mättä, Edsbyn (5)

Det känns nästan lite futtigt att Tuomas Määttä bara får en plats i säsongens sista Veckans lag. Det hade nästan varit läge för en ctrl+c - ctrl+v här. Men sådana är reglerna.

Kom till Edsbyn som 20-årig supertalang – och var outstanding direkt. Första målet i finalen sköt han bakom en måhända lite skymd Patrik Aihonen. Men avgörandet, det var då ingen tavla från Bollnäsmålvakten. Määttä flög fram över isen och satte 3–1-målet. Den 20-årige mittfältaren hade redan innan finalen slagit bandy-Sverige med häpnad – och efter... nej, det är nästan sjukt faktiskt.

ANFALL

Mattias Hammarström, Edsbyn (3)

84:e minuten i en SM-final, ställningen på tavlan är 1–1. Då åker Mattias Hammarström och sätter straffen för 2–1 framför motståndarklacken. Skapligt kyligt av Edsbyanfallaren – som varit het från semifinalserien och framåt.

Patrik Nilsson, Bollnäs (6)

Det får vara SM-final, det får vara grundserielunk... Patrik Nilsson framstår som helt oberörd oavsett vad som står på spel. Frågan är om Bollnäs ens hade spelat final om det inte vore för honom. I finalen var han sitt vanliga jag; sköt och sköt från distans, och testade Anders Svensson. Patrik Nilsson hade kunnat ge Bollnäs guldet, om det inte hade varit för Edsbymittfältaren ovan...

VECKANS TRÄNARE

Thomas Liw, Edsbyn (3)

Det här med SM-guld är inget nytt för den förre storspelaren Thomas Liw – åtta finaler gav sju guld för honom som spelare. Nu vet han hur det är att vara en vinnare även som ledare.

Den som tippade Thomas Liws Edsbyn som SM-vinnare kan ta och räcka upp handen nu.

