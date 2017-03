Bollnäs klart för SM-final efter nytt superdrama i Lidköping

Men det var Villa – som på grund av sjukdom fick klara sig utan försvarsklippan Martin Johansson – fick annars en drömstart på matchen när Petter Björling gav hemmalaget ledningen redan efter en minut. Inte ens två minuter senare fick Villa en straff som David Karlsson sköt i stolpen. Kort senare hade Daniel Andersson också ett avslut i den andra stolpen.

Bollnäs kom med andra ord undan med blotta förskräckelsen efter Villas starka start.

I stället för utdelning för hemmalaget kvitterade Bollnäs efter drygt en kvart när Ville Aaltonen styrde in ett inspel från Per Hellmyrs. Efter kvitteringen jämnade spelet ut sig, och i den 31:a minuten vispade Markus Ståhl in 2–1 för Bollnäs från nära håll.

Knappt tio minuter in i andra halvleken utjämnade Villa genom Axel Ekholm som styrde upp bollen i bortre efter ett inspel från högerkanten.

Det dröjde sedan till 76:e minuten innan nästa mål föll i matchen. Christian Mickelsson plockade ner ett lyft i friläge och slog in bollen på volley bakom Jesper Thimfors. Då hade samme Mickelsson missat ett superläge för 3–2 bara minuten före.

Kort senare blev Christian Mickelsson fri igen efter ett lyft från Per Hellmyrs, och anfallaren gjorde inte heller den gången nåt misstag i duellen med Jesper Thimfors.

Daniel Andersson sköt nytt liv i matchen i 84:e minuten när han i svårt vänsterläge sköt 3–4 – en boll som det på tv-bilderna såg ut som att Patrik Aihonen skulle ha tagit.

I 88:e minuten kvitterade Martin Johansson till 4–4 på straff, men dramat var inte över där. I den 90:e minuten snappade sedan Patrik Nilsson upp en boll i straffområdet och satte 5–4 – som också blev slutresultatet.

Det innebär att storfavoriten och seriesegraren Villa är utslaget efter 0–3 i matcher mot tabelltrean Bollnäs.

MATCHFAKTA – SEMIFINAL 3

Villa Lidköping–Bollnäs 4–5 (1–2)

Målen: 1–0 (2) Petter Björling, 1–1 (17) Ville Aaltonen, 1–2 (31) Markus Ståhl, 2–2 (54) Axel Ekholm, 2–3 (76) Christian Mickelsson, 2–4 (77) Christian Mickelsson, 3–4 (84) Daniel Andersson, 4–4 (89) Martin Johansson, straff, 4–5 (90) Patrik Nilsson.

Hörnor: 7–10.

Utvisningar: Villa, 1x10. Bollnäs,3x10.

Domare: Ulrik Bergman.

Publik: 4 251.