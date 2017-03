Edsbyn klart för SM-final efter stor dramatik mot SAIK i avgörande semifinalen

Svenska fönster arena var skådeplatsen för söndagens stora semifinaldrama, den femte och avgörande matchen mellan Edsbyn och Sandviken.

Hemmalaget fick en riktig smakstart då man redan i den andra matchminuten skaffade en högerhörna. Daniel Liw nöp av inspelet, tog några skär mot mål och placerade bollen tillräckligt högt för att få den förbi både muren och Joel Othén i SAIK-målet.

Edsbyn fick 1–0 att gå på och Sandviken hade svårt att skapa några riktiga farligheter framåt. I stället kunde Edsbyn knappt halvvägs in på den första halvleken gå fram till 2–0, sedan Daniel Burvall-Jonsson avslutat ur högerläge.

Sandvikens tränare Magnus Brodén tog timeout i ett försöka att skaka liv i sitt lag. Men gästerna var fortsatt uddlöst framåt och i den 37:e matchminuten bjöd Oscar Jonsson på en riktig delikatess, då han tog sig förbi flera motståndare och stänkte in bollen i bortre krysset.

3–0, ett fullständigt rättvist resultat i det läget, såg ut att stå sig till paus. Men på tilläggstid av första halvlek fick SAIK in ett tungt och viktigt reduceringsmål. Och det var något av ett slumpmål. Niklas Gälman satte från sin position vid kortlinjen in bollen centralt, en boll som på vägen fram styrdes på en hemmaspelare och in i mål.

Matchens mest omdiskuterade situation kom kvarten in på den andra halvleken, i samband med att Dennis Henriksen avlossade ett skott som styrdes på en Edsbynförsvarare och i en båge mot mål. In i mål, menade Sandvikenspelarna och jublade. Men domaren Roland Fager dömde hörna i en situation som kommer att diskuteras länge.

I stället för en SAIK-reducering i det läget så utökade i stället Edsbyn till 4–1 genom Hans Andersson, som på ett hårt inspel på ett frislag styrde in bollen i mål. Sandviken svarade omgående med en reducering till 2–4, när Erik Pettersson med ett lågt skott förvaltade en vänsterhörna.

Sandviken fortsatte jakten på ytterligare en reducering och var ytterst nära att få till en sådan bara några minuter därpå, men den gången träffade bollen stolpen.

Bortalaget tryckte på och tryckte på för att komma närmare Edsbyn, men i stället för 3–4 fick Tuomas Määttä hela Svenska Fönster Arena att explodera när han i sjätte tilläggsminuten punkterade matchen genom att göra 5–2 i friläge.

Nu väntar en ren hälsingefinal mellan Edsbyn och Bollnäs på Tele2 Arena.

MATCHFAKTA – SEMIFINAL 5

Edsbyn–Sandviken 5–2 (3–1)

Målen: 1–0 (2, hörna) Daniel Liw, 2–0 (20) Daniel Burvall-Jonsson, 3–0 (37) Oscar Jonsson, 3–1 (45) Niklas Gälman, 4–1 (72) Hans Andersson, 4–2 (77, hörna) Erik Pettersson, 5–2 (90+6) Tuomas Määttä.

Hörnor: 7–14.

Utvisningar: Edsbyn 1x10, Sandviken 2x10.

Domare: Roland Fager.

Publik: 2 913.