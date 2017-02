Rimgård tystade hela Sävstaås – Hammarby bortabesegrade Bollnäs

Hammarby svarade för en chockstart i den första kvartsfinalen mot Bollnäs. Kalle Spjuth tystade hela Sävstaås genom att på en retur trycka in 0–1 redan i den fjärde minuten. Och det skulle komma mer från just honom.

Bara minuter senare visade Spjuth, som nyligen gjorde comeback efter stora skadeproblem , vilken målskytt han är. Återigen snappade han upp en retur, efter att Patrik Aihonen svarat för en vass skridskoparad på Kalle Mårtenssons avslut, och skickade in 0–2.

Bollnäs arbetade sig dock tillbaka in i matchen och skapade lägen för reducering. Dryga halvtimmen in på matchen fick man slutligen utdelning, då Ville Aaltonen tryckte in bollen från nära håll, i en rörig situation efter ett frislag. 1–2 stod sig till paus.

I andra halvlek forsatte Bollnäs jakten på en kvittering, och det var ytterst nära att den kom omedelbart. Men Daniel Berlins avslut från nära håll stoppades på mållinjen.

Men kvitteringen skulle komma, när Patrik Nilsson kvitterade till 2–2 efter en bjudning av gästernas målvakt Patrik Hedberg. Hammarbykeepern var i övrigt en av matchens absolut bästa spelare.

2–2 stod sig fram till slutminuterna och matchen såg ut att gå mot förlängning. Men Hammarby skaffade hörna med tre minuter kvar av ordinarie matchtid. Då klev Robert Rimgård fram som gästernas stora matchvinnare. Med en riktig kanon drog han in 3–2 för Hammarby – ett mål som avgjorde matchen.

Bollnäs satte in en sista forcering, men Hammarby höll undan och vann det första kvartsfinalmötet med 3–2. Nu har stockholmarna ett mycket fint utgångsläge inför returen på Zinkensdamm på lördag.

MATCHFAKTA

Bollnäs–Hammarby 2–3 (1–2)

Målen: 0–1 (4) Kalle Spjuth, 0–2 (9) Kalle Spjuth, 1–2 (32) Ville Aaltonen, 2–2 (59) Patrik Nilsson, 2–3 (87, hörna) Robert Rimgård