Dags för superveteranen att plocka fram ryskan igen: "Det är inget trashtalk om du tror det"

Andreas Bergwall har upplevt allt på en bandyis – och är fortfarande ansedd som världens bästa målvakt vid 42 års ålder. Han gör nu sin 18:e VM-turnering, och onsdagens gruppfinal mot Ryssland är hans 114:e VM-match och 192:a landskamp totalt.

– Just nu i alla fall så känns det som att vi har ett annat bolltempo än förut. Vi har ju spelat på lite olika sätt (under Bergwalls alla år i landslaget...), men nu spelar vi bollen mer än de andra gångerna. Både på gott och ont, säger Andreas Bergwall om just den här upplagan av det svenska bandyslandslaget.

Andreas Bergwall spelade i premiären mot Finland, men lät andremålvakten Patrik Hedberg göra VM-debut på tisdagen i den andra gruppspelsmatchen mot Kazakstan.

– Jag har varit ute och gått en sväng, just nu tar jag det lugnt, säger han när Bandypuls når honom några timmar innan avslag.

När Andreas Bergwall möter ryssar i olika sammahang, som i VM och World Cup, brukar han ofta tugga lite ryska – ett språk han lärde sig under sina proffsår i Ryssland, fyra säsonger i miljonstaden Kazan.

Det är dags att plocka fram ryskan igen i kväll då?

– Haha, ja, det kanske det är.

Vad brukar du säga?

– Ja, du, bra fråga. Jag får fundera mer och mer vad jag ska säga. Domare kan man ju ifrågasätta... spelarna brukar det inte vara något speciellt. Om det är en situation så kan man fråga om det gick bra och så. Det är inget trashtalk om du tror det.

Sverige slog som väntat både Finland och Kazakstan utan att förta sig. Matchen mot Ryssland blir något helt annat.

– Det blir lite intressant om dom kommer gå på lika aggressivt på oss som dom gjorde i Trollhättan (fyrnationsturnerningen i december). Man är lite spänd att se vad som händer, säger Andreas Bergwall.

– Men man vill ju uppleva deras kvalitet igen, och hur vi står oss mot dom igen. Sen vet jag inte hur många kort man spelar ut inför det eventuellt kommande, säger han och syftar givetvis på söndagens final – den som Sverige missade förra året.

Andreas Bergwall ser inte slutet på sin bandykarriär, utan räknar med att spela vidare även kommande säsong. Detaljerna är han dock lite förtegen om.

– Jag ser inte slutet på min karriär. Sen är det lite olika aspekter.

Men ska du spela vidare både i VSK och landslaget?

– Det är inte helt klart kan jag säga. Allt är i en dialog, jag är inte pur-ung längre. Vi får se om vi hittar något som känns aktuellt. Men just nu vill dom (VSK) att jag ska spela där, säger Andreas Bergwall.

FAKTA – Andreas Bergwall

Klubbar: Lesjöfors, IFK Kungälv, Västerås SK, Vetlanda BK, Hammarby IF, Dynamo Kazan (den första i Raketa Kazan), Tillberga.

SM-guld: 5

VM-guld: 6

VM-turneringar: Gör sin 18:e nu.

Landskamper: Gör sin 192:a på onsdagen mot Ryssland.

