Edlund om missen – och när han kände att det skulle gå vägen: "Publiken bara hängde med"

Sverige gick till paus i VM-finalen i 1–3-underläge mot Ryssland. I början av den andra halvleken kom Christoffer Edlund helt ren med den ryske målvakten Roman Chernykh – som läste Edlunds dragning och fick ut näven.

– I det läget var det inte bra att bränna det läget, säger Christoffer Edlund, som skulle få ett till friläge i finalen.

Då gjorde han inget misstag...

– Vi gör en helt fantastiskt bra andra halvlek till att börja med, men vi behövde något mål, vi behövde få tvåan för att känna vittringen, säger han.

Frispelad av Daniel Mossberg gick Christoffer Edlund åt höger, och då kunde han rulla in 2–3-målet i tom bur bakom Chermykh.

– Då var det bara att knyta näven, och publiken bara hängde med, säger han.

När du satte den kände du att det skulle gå vägen?

– Ja, då känner jag att vi vänder det här. Vi är så bra i andra halvlek, säger han.

Christoffer Edlunds forward och lagkamrat i SAIK, Erik Pettersson, smällde in hörnan för 3–3 – och 31 sekunder in på stopptiden spelade Sverige en hörna som Adam Gilljam pillade in i bortre.

– Vi skapar och skapar, det är ett under att det inte blir mer mål tidigare. Så rättvist att det blir 4–3 på slutet och inte ens förlängning, säger Christoffer Edlund.