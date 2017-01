Målgöraren som blev libero – Finland chanslöst i premiären: "Det första tycker inte jag är straff"

Mikko Rytkönen är känd för den svenska elitseriepubliken som målskytt för IFK Kungälv säsongerna 2011/2012 och 2012/2013. När han flyttade hem till Finland igen, till moderklubben JPS från Jyväskylä, var det som forward.

– När jag flyttade tillbaka till Finland spelade jag forward där också första året. Men sen skadade sig vår libero, och jag blev kvar där.

JPS ligger trea i den finländska ligan, och Rytkönen har gjort nio mål och tio assist på 16 matcher.

– Jag är oftast libero, men ibland forward. Ganska många mål är på fasta situationer, säger 34-åringen.

I VM-premiären mot Sverige, där Finland ställde upp med Rytkönen som libero och Ville Aaltonen och Ilari Moisala som backar, kom man fel in i matchen direkt.

– Vi gjorde ganska enkla misstag, tappade bollen på fel ställen. Tappar man den på egen planhalva är det inte så lätt att spela mot Sverige, då kontrar dom jävligt snabbt, säger Mikko Rytkönen, lite extra olycklig när han orsakade två svenska straffar.

Vid den första bjöd han Johan Löfstedt en flygtur, och straffen betydde 3–0 för Sverige. Den andra gav hemmanationen 6–2-ledning i början av den andra halvleken efter att Ville Aaltonen reducerat med en hörnkanon.

– Den första tycker inte jag är någon straff, den andra kanske var det... Om domaren blåser straff så är det straff, säger Mikko Rytkönen.

Han var med när Finland skickade ut Sverige i VM-semifinalen förra året.

– Jag kommer inte ihåg den matchen, det var helt sjukt, säger han.

Precis som nu föll Finland mot Sverige rejält i gruppspelet.

– Det var ganska lika den här matchen. Skillnaden var att vi lyckades mycket bra i semifinalen då.

Mikko Rytkönens Finland fortsätter VM-turneringen med en nog så svår match på tisdagen, mot Ryssland, som har fyra raka VM-guld.

– Vi måste plocka med oss de bra sakerna från den här matchen, sen är det bara att rulla på. Det är en lång turnering, säger Mikko Rytkönen.

Inför VM fick Finland återbud från rutinerade Pekka Hiltunen, som är skadad. Om att landslaget har två riktigt kända offensiva spelare som försvarare säger Mikko Rykönen så här:

– Ville (Aaltonen) är en jätteduktig back. Men vi har haft lite otur med skador bara någon vecka innan VM.

MATCHFAKTA – VM

Sverige–Finland 8–2 (5–1)

Målen: 1–0 (4) Erik Pettersson (Daniel Berlin), 2–0 (10) Adam Gilljam (Per Hellmyrs), 3–0 (24) Erik Pettersson, straff, 4–0 (28) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna, 5–0 (38) Daniel Mossberg (Patrik Nilsson), 5–1 (41) Markus Kumpuoja, 5–2 (56) Ville Aaltonen (Ilari Moisala), hörna, 6–2 (71) Erik Pettersson, straff, 7–2 (73) Erik Pettersson (Daniel Mossberg), 8–2 (74) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna,

Hörnor: 10–6 (6–4)

Utvisningar: Sverige 3x10, Finland 3x10.

Domare: Pontus Petersson.

Publik: 2 023.