Sverige hämtade sig efter mardrömsstarten – vände till seger mot Kazakstan

Det var chockstarten som tystade en redan tystlåten Göransson Arena.

Sergey Pochkunov gav Kazakstan ledningen redan efter fem minuter. Och ytterligare fem minuter senare kom nästa kalldusch, då Oleg Pivovarov utökade ledningen genom att skicka in en ribbretur i öppen kasse.

Sverige fick dock omedelbart kontakt då Patrik Nilsson skickade in sitt första mål i mästerskapet. Och halvvägs in i första halvlek öppnade Adam Gilljam upp hela Kazakstans försvar med en klassisk smörpassning fram till Daniel Andersson. Villaspelaren rundade målvakten Andrey Rein och skickade in 2–2.

Kvitteringen var läcker och hemmaliraren Daniel Mossberg ville såklart inte vara sämre. SAIK-spelaren bjöd på ett riktigt klassmål när han gled och vickade sig igenom hela Kazakstans försvar och satte 3–2.

Det avgörande svenska rycket kom sedan direkt efter paus. Christoffer Edlund var tillbaka efter att ha missat matchen mot Finland och SAIK-anfallaren var på spelhumör.

Två minuter efter halvtidsvilan drog han in 4–2 på ett frislag och bara sex minuter senare stod han för ett elegant förarbete till Daniel Anderssons 5–2. Kazakstan hann emellan med en reducering innan Edlund själv satte 6–3 i den 66:e minuten.

Sverige vann till slut komfortabelt med 8–4, efter ytterligare mål från Erik Pettersson och Patrik Nilsson. Nu väntar gruppfinal mot Ryssland på onsdagskvällen, innan kvartsfinalerna drar igång på torsdag.

Mer från matchen kommer under kvällen.

MATCHFAKTA – VM

Sverige–Kazakstan 8–4 (3–2)

Målen: 0–1 (5) Sergey Pochkunov, 0–2 (10) Oleg Pivovarov, 1–2 (13) Patrik Nilsson, 2–2 (22) Daniel Andersson, 3–2 (38) Daniel Mossberg, 4–2 (47) Christoffer Edlund, 5–2 (53) Daniel Andersson, 5–3 (63) Sergey Pochkunov, 6–3 (66) Christoffer Edlund, 7–3 (80) Erik Pettersson, 7–4 (81) Alexander Nasonov, 8–4 (82) Patrik Nilsson

Hörnor: 4–5

Utvisningsminuter: 10–20

Publik: 1 249

Domare: Grigori Minaev