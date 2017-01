Sverige körde över blekt Finland i VM-premiären

Sverige kom ut och dikterade villkoren från start, samtidigt som Finland såg blekt och tamt ut. Då blev det heller inte mycket till match i VM-premiären i Göransson Arena.

Redan efter drygt tre minuters spel satte SAIK-anfallaren Erik Pettersson 1–0 för Sverige. 2–0 kom innan matchuret hade hunnit ticka förbi tio minuter. Efter ett elegant samspel med Per Hellmyrs kunde Adam Gilljam skicka in Sveriges andra mål för dagen.

Och hade det inte varit för en storspelande Kimmo Kyllönen i Finlands mål hade den svenska ledningen redan här kunnat vara större. Fler mål skulle dock komma.

Erik Pettersson dundrade in den straff som Johan Löfstedt ordnade halvvägs in i den första halvleken och David Pizzoni-Elfving utökade till 4–0 genom att förvalta en hörna. Matchens stora förgrundsfigurer Daniel Mossberg utökade till 5–0 och då, i den 38:e matchminuten, var matchen punkterad.

Efter paus slog Sverige av rejält på tempot och de åskådare som letat sig till VM-arenan (2 023 till antalet) bjöds på ett avslaget sömnpiller. Ville Aaltonen reducerade till 2–5 för Finland innan Erik Pettersson kunde bli tremålsskytt genom att sätta sin andra straff för dagen.

Samme Pettersson hann även med att göra ett fjärde mål, då han kyligt rundade Kimmo Kyllönen, efter ett mycket fint förarbete av SAIK-kamraten Daniel Mossberg. Innan matchen var över hann David Pizzoni Elfving med att visa prov på sin spetskompetens på hörnor, då han med sitt andra slagskott för dagen fastställde slutresultatet till 8–2.

Mer från matchen kommer under kvällen!

MATCHFAKTA – VM

Sverige–Finland 8–2 (5–1)

Målen: 1–0 (4) Erik Pettersson (Daniel Berlin), 2–0 (10) Adam Gilljam (Per Hellmyrs), 3–0 (24) Erik Pettersson, straff, 4–0 (28) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna, 5–0 (38) Daniel Mossberg (Patrik Nilsson), 5–1 (41) Markus Kumpuoja, 5–2 (56) Ville Aaltonen (Ilari Moisala), hörna, 6–2 (71) Erik Pettersson, straff, 7–2 (73) Erik Pettersson (Daniel Mossberg), 8–2 (74) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna.

Hörnor: 10–6 (6–4)

Utvisningar: Sverige 3x10, Finland 3x10.

Domare: Pontus Petersson.

Publik: 2 023.