Tre debutanter i Svenne Olssons första trupp inför nästa säsong: "Har möjlighet att testa"

De tre debutanterna är Robin Redin, Broberg, Robin Andersson som spelar i Tillberga till vardags och Martin Karlsson som återfinns i Villa Lidköping.

– Utifrån den här truppen kommer 16-18 spelare att selekteras ut inför landskamperna mot Finland. I septemberkamperna ser vi möjligheten att testa några nya spelare för att se hur de står sig i tuff internationell miljö, säger Svenne Olsson till svenskbandy.se.

Septemberlägret med tillhörande landskamper pågår mellan den 7-10 september.

Fakta: Se hela truppen nedan

MÅLVAKTER: Joel Othén, Sandvikens AIK, Patrik Hedberg, Hammarby IF

UTESPELARE: Patrik Sjöström, Västerås SK, Andreas Westh, Bollnäs GIF, Linus Pettersson, Sandvikens AIK, Martin Johansson, Villa Lidköping BK, Joakim Svensk, Edsbyns IF, David Pizzoni Elfving, Hammarby IF, Stefan Edberg, Västerås SK, Robin Redin, Brobergs IF, Simon Folkesson, Västerås SK, Erik Säfström, Sandvikens AIK, Hans Andersson, Edsbyns IF, Emil Viklund, IFK Vänersborg, Per Hellmyrs, Bollnäs GIF, Pontus Blomberg, Vetlanda BK, Daniel Berlin, Sandvikens AIK, Dennis Henriksen, Sandvikens AIK, Johan Löfstedt, Vetlanda BK, Adam Gilljam, Hammarby IF, Jesper Eriksson, Villa Lidköping BK, Jesper Jonsson, Hammarby IF, Martin Karlsson, Villa Lidköping BK, Robin Andersson, Tillberga, Tobias Holmberg, Västerås SK, Micke Olsson, Västerås SK, Christoffer Edlund, Sandvikens AIK, Erik Pettersson, Jenisej, Simon Jansson, Västerås SK, Joakim Andersson, Vetlanda BK, Christoffer Fagerström, Hammarby IF, Martin Söderberg, Brobergs IF.