VM-chefen nöjd – men Pettersson besviken på publiksiffran i premiären: "Lite synd är det ju"

Sverige besegrade Finland med 8–2 i VM-premiären i Sandviken på söndagen. Matchen sågs av 2 023 åskådare i Göransson Arena. Fyramålsskytten och SAIK-stjärnan Erik Pettersson hade hoppats på mer när Sverige arrangerar VM för första gången på fyra år.

– En liten besvikelse kanske. Jag vet inte vad det beror på, men lite synd är det ju. Vi får hoppas att de kommer till mitten på veckan, och att det blir mer och mer för varje match som går, säger han.

Du hade förväntat dig mer?

– Ja... Invigningen före och Sverige–Finland är ändå en bra match, så lite besviken är man väl.

VM-generalen Magnus Roos var däremot nöjd med publiksiffran, även om han på förhand hade hoppats på 500 åskådare till.

– Jag hade själv gissat på 2 500, men 2 000 är en bra start. Vi är nöjda och kul att Sverige vinner, säger han.

Inför VM har billigare biljetter sålts jämfört med priset som inledningsvis kommunicerades på mästerskapets hemsida. Men enligt Magnus Roos har organisationen inte sänkt priserna.

– Vi hade kanske inte kommunicerat att det fanns lite billigare biljetter och lite dyrare biljetter. Det är lite teknik bakom när man köper ett biljettsystem, så det var det som blev ett missförstånd. Men det är klart, vissa matcher behöver vi ta in pengarna på, som Sverige–Ryssland, semifinal och final, säger han.

4 500 åskådare, inklusive restaurangbesökare, är maxkapaciteten för Göransson Arena i VM.

– Vi hoppas kunna komma upp i det redan till Sverige–Ryssland-matchen till veckan (onsdag), och förhoppningsvis också fram till helgen om det fortsätter gå så här bra, säger Magnus Roos.

Och i en eventuell final mellan Sverige och Ryssland vore det inte godkänt med nåt annat än fullsatt?

– Det är utmaning, men har vi inte slutsålt på en final mellan Sverige och Ryssland i Sandviken, då har jag svårt att tro att Sandvikenborna får tillbaka VM om de inte ställer upp den här gången, säger Magnus Roos.

Fyramålsskytten Erik Pettersson, som gjorde två av målen på straff, var mer nöjd med Sveriges premiärmatch än publiksiffran i Göransson Arena.

– Det är en bra match från vår sida med bra snurr på grejerna och vi skapar mycket målchanser. Vi får en del utvisningar och får rikta in oss på defensiven, men vi reder ut det också. En bra start, säger anfallaren.

– Den här matchen betyder ingenting i slutet av turneringen, så nu gäller det att vi är ödmjuka i förberedelser och allt vad det innebär. Nu myser vi lite i kväll, sen är det bara att ladda om för nästa match, säger Erik Pettersson.

Sverige möter Kazakstan på tisdag.

MATCHFAKTA – VM

Sverige–Finland 8–2 (5–1)

Målen: 1–0 (4) Erik Pettersson (Daniel Berlin), 2–0 (10) Adam Gilljam (Per Hellmyrs), 3–0 (24) Erik Pettersson, straff, 4–0 (28) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna, 5–0 (38) Daniel Mossberg (Patrik Nilsson), 5–1 (41) Markus Kumpuoja, 5–2 (56) Ville Aaltonen (Ilari Moisala), hörna, 6–2 (71) Erik Pettersson, straff, 7–2 (73) Erik Pettersson (Daniel Mossberg), 8–2 (74) David Pizzoni-Elving (Per Hellmyrs), hörna,

Hörnor: 10–6 (6–4)

Utvisningar: Sverige 3x10, Finland 3x10.

Domare: Pontus Petersson.

Publik: 2 023.